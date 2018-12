Vorarlberg: Fahrerflucht in Dornbirn - 19-Jährige leicht verletzt

Dornbirn - Nach einem Auffahrunfall am frühen Sonntag Morgen in Dornbirn flüchtete ein unbekannter Pkw-Lenker vom Unfallort.

Sonntag früh morgens, gegen 04:30 Uhr, fuhr ein Unbekannter mit seinem Pkw im Bereich Kreuzung L190 / Kastenlangen in Dornbirn auf das Fahrzeug einer 19-jährigen Lenkerin auf. Die Frau hatten an der Kreuzung wegen einer roten Ampel gehalten. Der unbekannte Lenker flüchtete anschließend mit seinem Fahrzeug in Richtung Straße Kastenlangen. Die 19-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, ihr Wagen im Heckbereich beschädigt.