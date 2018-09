Vorarlberg: "Fadenscheinige Ausreden" in Vandans

Der Landtagsabgeordnete Daniel Matt (NEOS) fordert das Land auf, die Vorgänge in Vandans unter die Lupe zu nehmen.

„Die Vorgänge in Vandans sind nicht mehr hinnehmbar. Abermals schafft es der Vandanser Bürgermeister Burkhard Wachter in die Schlagzeilen. Diese Dorfkaiser-Mentalität muss in die Schranken gewiesen werden“, reagiert NEOS-Landtagsabgeordneter Daniel Matt auf Berichte über die Vorgänge in der Montafoner Gemeinde.