Vorarlberg: Wogen in Vandans gehen weiter hoch

Gegen den Bürgermeister von Vandans, Burkhard Wachter, sind neue Aufsichtsbeschwerden eingegangen. Auch polizeiliche Ermittlungen sind noch im Gang.

In der beschaulichen Kleingemeinde Vandans im Montafon will keine Ruhe einkehren. Langzeitbürgermeister Burkhard Wachter (64, parteilos) ist mit immer neuen Anschuldigungen konfrontiert. Sowohl in der Kontrollabteilung des Landes als auch bei der Bezirkshauptmannschaft Bludenz sind in den letzten Tagen weitere Aufsichtsbeschwerden eingegangen.