Vorarlberg: Euthanasie-Denkmal in Hohenems eröffnet

Mindestens zehn Hohenemser wurden Opfer der NS-Euthanasie - für sie wurde am Mittwoch ein Denkmal eröffnet.

Zwischen 1934 und 1945 wurden in NS-Deutschland und in NS-Österreich zwischen 70.000 und 100.000 Menschen mit Behinderungen in verschiedenen Institutionene ermordet, die teils als „Heil- und Pflegeanstalten“ bezeichnet waren. Rund 400.000 Personen wurden Zwangssterilisierungen unterzogen. Mindestens zehn Hohenemser Bürger wurden im Zuge des Euthanasie-Programms ermordet. In Ergänzung zu den "Stolpersteinen", welche seit 2014 an die jüdischen Opfer der NS-Diktatur erinnern, wurde am Mittwoch ein Denkmal für die verstorbenen Hohenemser errichtet.