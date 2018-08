Vorarlberg: Erneut von verdeckten Ermittlern erwischt

Dieses Mal drei Monate Gefängnis für 51-jährigen Afghanen, dem ein Polizist zum Schein vier Gramm Marihuana abgekauft hat.

Der Angeklagte nahm drei Tage Bedenkzeit in Anspruch. Staatsanwältin Karin Dragosits kündigte eine Berufung wegen zu geringer Strafe und eine Beschwerde wegen des nicht erfolgten Widerrufs der bedingten Vorstrafe an. Darüber wird in zweiter Instanz am Oberlandesgericht Innsbruck entschieden werden.