Vorarlberg erhöht Förderungen für 24-Stunden-Pflege

Das Land Vorarlberg erhöht ab April die Förderungen für die 24-Stunden-Betreuung und die Kapazitäten für die ambulante gerontopsychiatrische Pflege.

Dies sei zum einen angesichts der demografischen Entwicklung, zum anderen in Hinblick auf die Teuerung nötig, teilten Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) und Landesrätin Katharina Wiesflecker (Grüne) am Dienstag nach der Regierungssitzung mit. Aufgrund der gestiegenen Pensionen werden außerdem die Einkommensgrenzen angehoben.

Fördersätze erhöht

all

all

self

self

Bedarf steige stetig

In der gerontopsychiatrischen Pflege wird die Zahl der Pflegekräfte von 13 auf 21 Vollzeitäquivalente erhöht. Sie kümmern sich um Senioren mit psychischen Erkrankungen wie Demenz oder Depressionen. Der Ausbau kann allerdings wegen des Mangels an Pflegekräften nur schrittweise erfolgen, die Kosten steigen von 1,1 auf 1,9 Millionen Euro. Im Vorjahr wurden 800 Klienten betreut, ein Viertel mehr als noch im Jahr zuvor. Der Bedarf steige stetig, so Wiesflecker, auch aufgrund der Auslastung der Pflegeheime. Dazu trage auch die Entwicklung im stationären Bereich bei.