AK warnt vor absolutem Pflege-Notstand

AK-Präsident Heinzle schlägt Alarm und behauptet, dass die GÖG-Studie auf falschen Annahmen basiert.

Die aktuellen Berichte zur Pflege in Vorarlberg lesen sich für die AK "wie ein Gruselroman": 200 Betten in der Langzeitpflege wegen fehlender Mitarbeiter nicht belegt, 100 Betten sind es in den Spitälern. Am LKH Rankweil stehen 50 Betten leer, Psychiatriepatienten müssten deswegen vorzeitig entlassen werden.