Vorarlberg: Elfjährige Fahrradfahrerin kollidiert mit Pkw

Dornbirn - Am Mittwochnachmittag kam es in Dornbirn zu einem Zusammenstoß zwischen einer jungen Fahrradfahrerin und einem Pkw.

Am Mittwochnachmittag fuhr ein elfjähriges Mädchen mit dem Fahrrad auf dem Gehsteig der Bildgasse in Richtung Brückengasse. Bei der Kreuzung mit der Webergasse kam es zum Zusammenstoß mit einem von der Webergasse in die Bildgasse abbiegenden Pkw.