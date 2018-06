Vorarlberg: Einfamilienhaus brannte in Andelsbuch

Zu einem Großeinsatz mit 100 Einsatzkräften rückte die Feuerwehr in der Nacht zu Donnerstag in Andelsbuch aus.

Gegen 23.00 Uhr geriet ein Einfamilienhaus in Andelsbuch in Brand. Die drei Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen, da sie von einer Zeugin, die gerade zufällig am Haus vorbei fuhr, benachrichtigt wurden. Als sie Rauch aus der Garage quellen sah, griff sie sofort zum Telefon und verständigte die Feuerwehr.