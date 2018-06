Dachstuhlbrand in Egg sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr

Egg - 200 Einsatzkräfte von sieben Feuerwehren waren in der Nacht auf Donnerstag am Bühel in Egg im Einsatz. Besonders herausfordernd stellte sich die Wasserversorgung dar.

Gegen 1 Uhr in der Nacht wurde die Feuerwehr Egg zu einem Dachstuhlbrand im Weiler Bühel alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das halbe Dach in Vollbrand. Sofort wurden die umliegenden Feuerwehren Alberschwende, Andelsbuch, Großdorf, Müselbach, Reuthe und Schwarzenberg nachalarmiert.