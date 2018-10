Vorarlberg: Einbruchsdiebstahl in Klauser Firma verhindert

Klaus - Ein 31-Jähriger hat in der Nacht auf Samstag in Klaus einen Einbruchsversuch bemerkt und dadurch vereitelt.

Ein 47-jähriger Mann wollte am Freitag, den 26.10.2018, gegen 23:40 Uhr, in eine Firma in Klaus durch ein Fenster einbrechen. Als der 47-Jährige in das Gebäude einsteigen wollte, bemerkte er eine andere Person und ließ davon ab. Dabei handelte es sich um einen 31-jährigen Mann, der gerade zu seinem im Nahbereich abgestellten Lkw ging. Beim Versuch sich zu verstecken, wurde der 31-Jährige aber auf den 47-jährigen Mann aufmerksam. Da ihm das Verhalten auffällig vorkam, verständigte er die Polizei. Beim Eintreffen konnten die Beamten den 47-Jährigen in einem Gebüsch ausfindig machen und vorläufig festnehmen. Er wurde in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.