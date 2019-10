Vorarlberg: Ein Leben ohne Hunger - Sonntagsdemo im Rahmen des Welthungertags

Die 27. Sonntagsdemo steht unter dem Motto “Menschenrechte für ALLE –überall auf der Welt“. Sie findet am Dornbirner Marktplatz statt.

Am Mittwoch ist der von der UNO ausgerufene Welthungertag, auch Welternährungstag genannt. Aus diesem Grund organisieren die Vorarlberger Weltläden in Zusammenarbeit mit der Bewegung uns reicht’s - es reicht für alle am kommenden Sonntag um 17:00 Uhr auf dem Marktplatz in Dornbirn die 27. Sonntagsdemo unter dem Motto “Menschenrechte für ALLE –überall auf der Welt“. Der Weltladen Bludenz übernimmt gemeinsam mit Sabine Klapf die Moderation.

Ein Leben ohne Hunger

Im Jahr 2018 starb alle 5 Sekunden ein Mensch an den Folgen von Unterernährung. "Da scheint es nur logisch, dass immer mehr Menschen die unendlichen Strapazen einer Flucht auf sich nehmen, in der Hoffnung, in einem anderen Land ein Leben ohne Hunger führen zu können. So lange eine entsolidarisierte Weltwirtschaft Gesellschaften und Landschaften zerstört und so große Fluchtbewegungen verursacht, empfinden wir es als menschenverachtend, wenn diese Menschen in einem der reichsten Länder der Welt weder Schutz noch Unterstützung finden", schreiben die Veranstalter in einer Aussendung.