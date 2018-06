Vorarlberg: Ebniterstraße wird weiter saniert

Die Sanierung der Ebniterstraße wird auch heuer fortgesetzt. Ab 9. Juli wird über einen Zeitraum von rund fünf bis sechs Wochen der Abschnitt zwischen dem „Schanerloch“ und der „Loserquelle“ erneuert.

Auswirkung auf Busverbindung

Ab dem 9. Juli kann die Landbusverbindung L47 (Gütle – Ebnit) nur in der Früh und am Abend beziehnungsweise am Wochenende ab Freitagmittag genutzt werden. Die Verbindung der L47 (Bahnhof – Gütle) fährt nach Fahrplan. Während der Bauarbeiten Montag bis Donnerstag in der Zeit vom 9:00 bis 16:00 Uhr beziehungsweise am Freitag vormittag von 9:00 bis 11:00 Uhr verkehrt eine “Behelfsverbindung” mit Allrad-Landbussen (8-Plätzer) im Stundentakt von Schuttannen nach Ebnit.