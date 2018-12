Vorarlberg: Drei Verletzte nach Pkw-Kollision in Nüziders

Nüziders - Am Donnerstagmoten kam es in Nüziders zu einer Kollision zwischen zwei Pkw. Drei Personen wurden verletzt.

Ein Pkw-Lenker war am Donnerstagmorgen mit seinem Fahrzeug vom Kreisverkehr Nüziders kommend in Richtung Nenzing unterwegs. Zur selben Zeit wollte ein Pkw Lenker aus der Schweiz von der Autobahnabfahrt kommend in die L190 in Richtung Bludenz einfahren. Er übersah vermutlich den herannahenden Pkw und es kam zur Kollision.