Vorarlberg: Dornbirner Polizei schnappt Klamotten-Diebe

Drei Diebe, die am Montag in Dornbirn ihr Unwesen trieben, konnten festgenommen werden. Sie hatten Waren im Wert von 674 Euro gestohlen.

Drei rumänische Staatsangehörige im Alter von 14, 17 und 22 Jahren begaben sich am Montag zwischen 11 und 13 Uhr in Dornbirn in zwei Bekleidungsgeschäfte. Dort gelang es ihnen, diverse Kleidung im Wert von etwa 400 Euro zu stehlen.