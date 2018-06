Vorarlberg: Dornbirn sichert sich Grundstück in der Innenstadt

Die Stadtvertretung hat in ihrer jüngsten Sitzung den Erwerb einer Grundfläche im Stadtzentrum, in der Riedgasse beschlossen. Die Grundfläche ist für die Dornbirner Innenstadt von strategischer Bedeutung.

„Mit dem Ankauf kann die Stadt die zukünftige Entwicklung im Stadtzentrum maßgeblich und konkret mitsteuern,“ so Bürgermeisterin Andrea Kaufmann. Im Gebäude auf der rund 1.200 Quadratmeter großen Fläche ist derzeit das Fachgeschäft „Baby Luger“ beheimatet, das von den Eigentümern nicht mehr weiter betrieben wird. Davor befand sich an dieser Stelle ein Möbelhaus.

„Die Entwicklung der Innenstadt ist ein laufender Prozess in dem die Stadt eine wichtige Rolle spielt. In den vergangenen Jahren konnten einige bemerkenswerte Projekte wie etwa die Stadtgarage oder die Erweiterung der Fußgängerzone umgesetzt werden. Die hohe Standortqualität des Stadtzentrums wird damit erhalten und gesteigert“, so Stadtplanungsstadtrat und Vizebürgermeister Martin Ruepp.