Vorarlberg: Dornbirn bestraft Umweltsünder mit Geldbuße

Wer Abfälle achtlos wegwirft, hat auch in Dornbirn mit Strafen zu rechnen.

Gemeinsam mit anderen Städten und Gemeinden in Vorarlberg gilt auch in Dornbirn eine Verordnung, die der Exekutive zusätzliche Möglichkeiten für die Bestrafung von Umweltsünderinnen und -sündern gibt. Bis zu € 60,– oder Verwaltungsstrafverfahren sind aufgrund der vom Umweltverband koordinierten Verordnung möglich. „Gleichzeitig appellieren wir an die Bevölkerung, achtsam mit ihrer Umwelt umzugehen, und Abfälle richtig zu entsorgen. Die Maßnahmen richten sich an die Wenigen, die sich nicht an die Regeln halten. Mit der Verordnung wollen wir unsere Stadt sauberer machen,“ berichtet Bürgermeisterin Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann.