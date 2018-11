Vorarlberg: Dornbirn beschließt Budget für Stadtspital

Dornbirns bedeutendste Gesundheitseinrichtung wird seit einigen Jahren modernisiert und umgebaut. Dabei wird auch das Angebot für die Patientinnen und Patienten ständig verbessert. Die Erneuerung der Operationssäle das derzeit wichtigste Projekt. Das Budget für das Krankenhaus der Stadt Dornbirn wurde in der jüngsten Sitzung der Stadtvertretung beschlossen.

Das Dornbirner Krankenhaus ist das einzige Spital, das in Vorarlberg von einer Stadt geführt wird. Dennoch ist es wichtig, dass das Krankenhaus in das gesamte Gesundheitskonzept des Landes eingebettet ist. Dies erfolgt einerseits durch gesetzliche Rahmenbedingungen aber auch durch die laufende Abstimmung und Koordination der Aufgaben und Ausstattung mit dem Land Vorarlberg. Eine von der Stadt Dornbirn ausgearbeitete Strategie zur Entwicklung des Hauses stellt dies unter anderem sicher.

Größtes Projekt im Krankenhaus ist aktuell der Umbau des Operationsbereichs. Er ist der Motor des Krankenhauses, in dem viele Berufsgruppen Hand in Hand zusammenarbeiten. Um die geforderten Kapazitäten im Operationsbereich bewältigen zu können, sind zukünftig sieben vollwertige Operationssäle notwendig. Die Leistungssteigerung verringert die Wartezeiten der Patientinnen und Patienten für Operationen, zudem ist die Modernisierung ein Komfortplus für die Behandelnden wie auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

„Wir wollen auch langfristig sicherstellen, dass das Dornbirner Krankenhaus die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung in unserem Einzugsgebiet auf höchstem Niveau gewährleisten kann. Mit den Investitionen in das Gebäude und in die Infrastruktur sind wir auf dem richtigen Weg“, so Krankenhausreferent Vizebürgermeister Martin Ruepp. Mit den laufenden Investitionen trägt die Stadt Dornbirn einen beachtlichen Anteil zur Qualität des Vorarlberger Gesundheitswesens bei, denn rund 61% der Patientinnen und Patienten im Krankenhaus Dornbirn kommen aus anderen Gemeinden.