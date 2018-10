Vorarlberg: Dieter Bohlen meldet sich aus Lochau

Er ist angekommen! Der Pop-Titan meldet sich direkt vom Kaiserstrand in Lochau, wo die Castings für DSDS stattfinden.

So ganz sicher wo er sich gerade befindet ist sich Dieter auf Instagram noch nicht. “Die Leute haben mir gerade gesagt wo ich bin”, so Bohlen.

Bereits auf dem Weg zum Flugzeug, das ihn nach Friedrichshafen brachte, meldete sich der Pop-Titan am Montagabend via Instagram. “Nonstop unterwegs nur für Euch, morgen geht’s weiter mit dem offenen Casting am Bodensee”, so Dieter Bohlen kurz vor dem Abflug.