DSDS in Vorarlberg: Aufbauarbeiten für offenes Casting laufen

Am 24. Oktober findet am Kaiserstrand in Lochau ein offenes Casting für die Gesangsshow DSDS statt. VOL.AT war bei den Aufbau- und Vorbereitungsarbeiten dabei.

Für die Dreharbeiten zur 16. Staffel der RTL-Castingshow “Deutschland sucht den Superstar” kommen Dieter Bohlen und seine Mit-Juroren ins Ländle. Obwohl das offene Casting erst am Mittwoch stattfindet, wird schon jetzt fleißig vorbereitet.

Badehaus wird “Casting-Location” Lautsprecher, Scheinwerfer und Schilder mit dem Showlogo wurden schon am Montagvormittag in Lochau aufgebaut. Das Badehaus wird dadurch Schritt für Schritt zur professionellen Casting-Location “umgebaut”.

Offenes Casting Das offene Casting findet am Mittwoch, 24. Oktober von 11.00 Uhr bis 16.00 Uhr im Badehaus des Hotel Kaiserstrand statt.