Vorarlberg: Dampfabzug in Brand geraten

Sonntag - Ein Küchenbrand hat am Montag in einer Wohnung in Sonntag erheblichen Sachschaden verursacht.

Am Montagmittag hat eine Frau in der Wohnung eines Mehrparteienwohnhauses in Sonntag den Dampfabzug eingeschaltet. Plötzlich kamen Feuer und Rauch aus dem Gerät. Anderen Hausbewohnern gelang es, den Brand mit Feuerlöschern einzudämmen. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr war der Brand gelöscht. In der Küche entstand erheblicher Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehren Sonntag, Blons und Fontanella waren mit 6 Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften im Einsatz.