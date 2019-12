Vorarlberg: Budget für Krankenhaus Dornbirn beschlossen

Mit einem Umsatz von rund 91,7 Millionen Euro stellt das Krankenhaus der Stadt Dornbirn den größten Budgetposten im Voranschlag 2020. Fast ein Drittel des Budgetvolumens entfällt auf das Spital.

Eingebettet in das Konzept des Landes

Das Dornbirner Krankenhaus ist das einzige Spital in Vorarlberg, das von einer Stadt geführt wird. Dennoch ist das Krankenhaus in das gesamte Gesundheitskonzept des Landes eingebettet. Dies erfolgt einerseits durch gesetzliche Rahmenbedingungen des Regionalen Strukturplans Gesund, Betreuung und Pflege, anderseits durch die laufende Abstimmung und Koordination der Aufgaben und Ausstattung mit dem Land Vorarlberg.

Wartezeiten verringern

Um die geforderten Kapazitäten im Operationsbereich bewältigen zu können, stehen in Zukunft sieben vollwertige Operationssäle zur Verfügung. Die Leistungssteigerung soll die Wartezeiten der Patienten verringern. "Wir wollen auch langfristig sicherstellen, dass das Dornbirner Krankenhaus die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung in unserem Einzugsgebiet auf höchstem Niveau gewährleisten kann. Mit den Investitionen in das Gebäude und in die Infrastruktur sind wir auf dem richtigen Weg und sichern auch unsere Attraktivität als Arbeitgeber", so Krankenhausreferent und Vizebürgermeister Martin Ruepp.