Vorarlberg: Bregenzer Achsiedlung hat wieder einen Spar

Mit dem neuen selbständigen Spar-Kaufmann Sezer Karakoc feierte der Spar-Markt in der Achsiedlung Bregenz seine Wieder-Eröffnung.

Auf 560 m² Verkaufsfläche finden die Kunden nun eine deutlich größere Obst- und Gemüseabteilung sowie ein stark erweitertes Angebot an Frischfleisch in Bedienung und Selbstbedienung. Familie Karakoc betreibt seit 4. Oktober den Spar-Markt in der Achsiedlung in Bregenz. Neben einer deutlich größeren Obst- und Gemüseabteilung wurde die Frischfleischtheke erweitert. Die Bäckerei Kloser in Bregenz sorgt gemeinsam mit der hauseigenen Backstation im Geschäft, in der mehrmals täglich frisch aufgebacken wird, für frisches Brot und Gebäck.