Vorarlberg: Bregenz plant neues Wohn- und Gastroprojekt

In der Bregenzer Kirchgasse soll ein neues Wohn- und Gastronomieprojekt verwirklicht werden.

An der Ecke Kirchstraße/Thalbachgasse soll ein neues Haus entstehen, das Gastronomie und Wohnraum in einem bieten soll. Ein Lokal mit Baratmosphäre und kleinen Speisen soll zum Treffpunkt für Einheimische und Touristen werden. In den darüber liegenden Geschossen sind neue Wohnungen geplant.