Vorarlberg: Bregenz bekommt Siegi-Gasser-Platz

Der ehemalige Bregenzer Bürgermeister wird in der Landeshauptstadt mit einem eigenen Platz geehrt.

Der ehemalige Bregenzer Bürgermeister und Ehrenbürger der Landeshauptstadt, Siegfried Gasser, wird posthum eine weitere Ehre zuteil. Wie die Stadtvertretung am 9. Juni 2022 beschlossen hat, wird der Platz beim Ansitz Blumenegg, in den die Maurachgasse, die Herbert-Reyl-Gasse und der Stadtsteig einmünden, in Zukunft den Namen Siegi-Gasser-Platz tragen.