Vorarlberg: Brand in Wohnanlage in Röthis

Am Samstagnachmittag brach in einer Wohnanlage in Röthis Feuer aus. Die herbeigerufene Feuerwehr konnte den Brand in einer Wohnung rasch löschen. Es wurden keine Personen verletzt.

Am Samstag um 17:00 Uhr wurde die Polizei über den Brand in einem Wohnblock in Röthis informiert. Beim Eintreffen der Streife waren Rauch und Feuer vom Balkon der betroffenen Wohnung zu sehen. Die Feuerwehr konnte den Brand jedoch rasch unter Kontrolle bringen.

Zigarette als Auslöser?

Die Bewohnerin war zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause - sie hatte die Wohnung kurz vorher verlassen. Sie gab an, am Balkon geraucht und die Zigarette anschließend im Aschenbecher ausgelöscht zu haben. Ob das Feuer später dadurch ausgelöst wurde, ist noch nicht klar.

Wohnung massiv beschädigt

Die Wohnung wurde massiv beschädigt, inwieweit angrenzende Wohnungen in Mitleidenschaft gezogen wurden, wird noch abgeklärt.