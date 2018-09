Vorarlberg: Brand in Wintergarten

Göfis - Zu einem Schwelbrand in einem Einfamilienhaus kam es am Freitagabend in Göfis.

Nachdem der Kamin im Wintergarten eines Einfamilienhauses im Göfis angefeuert wurde, entzündete sich die Verkleidung hinter dem Kamin und die Zwischendecke. Die Hauseingentümer bemerkten den Brand, als Rauch aus dem Wintergarten aufstieg und starteten bereits vor Eintreffen der Feuerwehr mit Löschversuchen, was jedoch nicht gelang.