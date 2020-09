Vorarlberg: Brand in Götzis - Wohnhaus evakuiert

In der Nacht auf Freitag brach einem Götzner Wohnhaus ein Feuer aus - sämtliche Wohnungen mussten evakuiert werden.

Um 2 Uhr geriet ein im Stiegenhaus eines Wohnblocks in der Littastraße abgestellt gewesener Farbdrucker in Brand. Das Gerät war nicht an den Stromkreis angeschlossen, die Brandursache ist noch unklar. Hausbewohner wurden durch die Auslösung des Brandmelders auf den Brand aufmerksam und schoben den brennenden Drucker vor das Gebäude, wo er von der Feuerwehr gelöscht wurde. Aufgrund der starken Rauchentwicklung im Stiegenhaus wurden sämtliche anwesenden Hausbewohner kurzzeitig evakuiert bzw. ins Freie gebracht.