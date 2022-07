Ein Müllpresswagen geriet am Dienstagvormittag in Brand.

Ein Müllpresswagen geriet am Dienstagvormittag in Brand. ©VOL.AT/Steurer

Vorarlberg: Brand in einem Müllpresswagen

Am Dienstagvormittag geriet der Inhalt eines Müllpresswagens in Lustenau in Vollbrand.

Am Dienstag um 10.44 Uhr wurde auf der Polizeiinspektion Lustenau gemeldet, dass der Inhalt eines Müllpresswagens Feuer gefangen habe und dass der Inhalt (Metallverpackungen aus mehreren Recycling-Stationen) auf dem Schotterparkplatz beim Fußballstadion in der Schützengartenstraße abgeladen worden sei.