Vorarlberg: Brand in einem Gebäude in Fußach

Die Feuerwehr wurde am Dienstagmorgen zu einem Gebäudebrand in Höchst gerufen. Eine Zwischenwand hatte Feuer gefangen.

Am 20.11.2018 gegen 09.00 Uhr führte ein 43-jähriger Abbrucharbeiten bei einem Gebäude in Höchst durch. Plötzlich bemerkte er, dass aus dem Dachgiebel Rauch austrat und verständigte die Feuerwehr. Diese rückte mit 15 Mann an und konnte einen Brand in der Isolierung der Zwischenwand feststellen.