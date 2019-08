Vorarlberg: Brand in Altach - Haus komplett zerstört

Am frühen Samstag Morgen ist in Altach ein Haus abgebrannt, die Bewohner waren nicht zuhause.

Die Feuerwehren wurden am Samstag Morgen gegen 4.50 Uhr zu einem brennenden Wohnhaus in Altach gerufen. Das Gebäude stand kurze Zeit später bereits in Vollbrand. Die Einsatzkräfte konnten einen Übergreifen auf umliegende Häuser erfolgreich verhindern.