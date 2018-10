Vorarlberg: Brand eines Hydraulikbagger

Hard - Am Freitag Nachmittag fing ein Bagger auf einer Baustelle in Hard Feuer.

Am Freitag, den 19.10.2018, gegen 16:30 Uhr führte ein Baggerfahrer auf einer Baustelle in Hard Aushubarbeiten durch. Während der Arbeiten bemerkte der Mann zunächst blauen Dunst im Motorbereich. Unmittelbar danach schlugen bereits Flammen aus dem Motorraum. Der Arbeiter stellte den Bagger ab und versuchte den Brand vergeblich mit Feuerlöschern einzudämmen. Die alarmierte Feuerwehr Hard konnte den Brand schließlich löschen. Aufgrund von ausgetretenem Öl und Diesel musste durch die Feuerwehr zudem Erdreich abgetragen werden. Am Bagger entstand erheblicher Sachschaden.