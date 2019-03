Vorarlberg: Brand einer Riedhütte in Hard

Am Dienstagabend geriet eine Riedhütte in Hard in Brand.

Am 26.03.2019, gegen 20 Uhr, kam es zu einem Brand in einer Riedhütte in der Kotterstraße in Hard. Der Pächter war am Nachmittag mit diversen Arbeiten rund um die Hütte und dem angebauten Holzunterschlupf beschäftigt gewesen. Gegen 18:30 Uhr verließ er die Hütte. Um 20:04 Uhr ging bei der Rettungs- und Feuerwehrleitzentrale die Meldung über den Brand eines Gartenhauses ein.