Vorarlberg: BMW-Lenker flüchtet nach Auffahrunfall

Am Dienstagmorgen kam es in Lustenau zu einem Auffahrunfall mit Verletzung. Zeugen werden ersucht, sich bei der PI Lustenau zu melden.

Ein 44-jähriger Mann fuhr am Dienstag, um 10.45 Uhr, mit seinem Elektro-Moped in Lustenau auf der L 203 von Höchst kommend in Richtung „Engelkreisverkehr“. Dort fuhr er einem abbremsenden Pkw auf, kam zu Sturz und verletzte sich am Bein. Der Lenker des Pkw setzte seine Fahrt nach dem Vorfall fort bzw. beging Fahrerflucht. Der gestürzte Moped-Lenker musste mit der Rettung ins LKH Dornbirn eingeliefert werden.