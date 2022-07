Die Feuerwehr wurde am Donnerstag zu einem Einsatz in Lustenau gerufen.

Vorarlberg: Blitzeinschlag in leerstehendes Bauernhaus in Lustenau

Während des starken Gewitters am Donnerstagabend schlug ein Blitz in ein leerstehendes Bauernhaus in Lustenau ein.

Am Donnerstag gegen 21.20 Uhr schlug während des starken Gewitters ein Blitz in ein leerstehendes Bauernhaus in Lustenau ein. Dadurch wurde das Hausdach beschädigt und ein Teil der Dachziegel fiel auf den angrenzenden Gehsteig.

Die Feuerwehr Lustenau entfernte in weiterer Folge die restlichen, losgelösten Dachziegel vom Dach, dichtete dieses mit neuen Ziegeln ab und konnte infolgedessen einen allfälligen Wasserschaden durch den starken Regen verhindern. Im Einsatz waren drei Fahrzeuge der Feuerwehr Lustenau mit 15 Einsatzkräften sowie zwei Streifen der Bundespolizei mit fünf Beamten.