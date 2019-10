Vorarlberg: Bitschi gegen Ausländerwahlrecht

Der Vorschlag der HAK zum Wahlrecht für Ausländer stößt bei der FPÖ auf klare Ablehnung.

Die Kleinpartei Heimat aller Kulturen (HAK) sprach auch im VOL.AT-Interview am Sonntag von einem gewünschten Wahlrecht für Ausländer.

Für Christof Bitschi, Landesparteiobmann der FPÖ, kommt das allerdings nicht in Frage. "Die Staatsbürgerschaft ist für uns die Grundvoraussetzung für das Wahlrecht bei der Landtagswahl."

"Es gibt gewisse Zuwanderer, die einerseits die Pflichten bei uns im Land nicht im Geringsten erfüllen, andererseits aber alle Rechte in unserem Land haben wollen. Ich sage: Jene, die bei uns leben wollen, haben sich nach uns zu richten, nicht umgekehrt", so Bitschi in einer Aussendung.