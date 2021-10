Rüscher: "Starkes Signal für Bewegung und viel Freude"

1.500 junge Sportler haben beim Vorarlberg bewegt Kindermarathon in Bregenz teilgenommen. VOL.at tickerte live aus dem Stadion.

Alle Infos Live zum Vorarlberg bewegt Kindermarathon in Bregenz

all

all

self

self

Über 1.500 Kinder waren am Samstag, 9. Oktober, beim Bregenzer Kindermarathon am Start. „Die Begeisterung aller Teilnehmenden und die tolle Stimmung entlang der Laufstrecke sind Beleg dafür, wie schön und wichtig es ist, dass dieses große Fest der Bewegungsfreude nach coronabedingter Pause im letzten Jahr heuer wieder stattfinden kann“, sagte Sportlandesrätin Martina Rüscher und bedankte sich bei den vielen betreuenden Eltern und Lehrpersonen sowie beim Organisationsteam von Vorarlberg >>bewegt. „Es ist wieder gelungen, mit den laufbegeisterten Kindern ein starkes Zeichen zu setzen, dass Bewegung nicht nur gesund ist, sondern auch viel Spaß macht“, so Rüscher.