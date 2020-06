Vorarlberg: Betrunkener stürzt in Bachbett in Brand

Ein schwer alkoholisierter 50-Jähriger fiel am Sonntag in das Bachbett des Alvier und zog sich eine Platzwunde zu. Er musste durch die Bergrettung geborgen werden.

Der 50-jährige Mann stand gegen 15 Uhr auf der L 82 und telefonierte. Dabei torkelte er rückwärts in Richtung des Wanderweges neben der dortigen Brücke und stürzte in der Folge etwa vier Meter tief in das trockene Bachbett des Alvier. Eine Passantin beobachtete den Vorfall und verständigte die Einsatzkräfte.