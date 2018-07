Vorarlberg: Betrunken den Traktor ins Unglück gestartet

Feldkirch. 8400 Euro Geldstrafe für Beschuldigten nach Alk-Unfall mit querschnittgelähmtem Opfer.

Drei Bregenzerwälder waren an einem frühen Morgen im April dieses Jahres zu Fuß von einem Zeltfest auf dem Weg nach Hause. Dann die verhängnisvolle Idee: Bei einem Stadel sahen sie einen Traktor, nahmen ihn unbefugt in Betrieb und landeten damit in einem Graben. Ein damals 19-jähriges Mitglied der Gruppe wird sein Leben lange an dem Unglück zu tragen haben: Der junge Mann sitzt seitdem querschnittgelähmt im Rollstuhl.