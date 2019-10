Vorarlberg: Bestohlen und erpresst

Mädels klauten am Bezirksgericht Bludenz Zeugin Geld aus der Tasche.

Die drei jungen Damen zeigen sich von Beginn an geständig und sie wissen, dass es nicht richtig war, was sie gemacht haben. Als sie in Bludenz am Bezirksgericht eine Zeugenaussage machen mussten, nutzten sie die Gunst der Stunde, als eine andere Zeugin im Saal ihre Aussage machte. Zwei der Mädchen stahlen der Bekannten währenddessen 600 Euro. Die Dritte im Bunde sah es und verlangte 30 Euro Schweigegeld. Die Sache flog dennoch auf, nun wurden alle drei zur Rechenschaft gezogen. Die Beute gaben sie im Prozess zurück.