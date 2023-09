Vorarlberg bemüht sich weiter um neue Lehrkräfte

Vorarlberg geht wieder mit Lehrermangel ins neue Schuljahr. An den Pflichtschulen fehlen aber weniger Lehrkräfte als im Vorjahr: Vier Stellen sind noch unbesetzt (2022: acht), davon zwei für klassenführende Lehrer an Volksschulen.

114 Quereinsteiger, zwölf Pensionisten

"Größte Herausforderung im Bildungsbereich"

Suche auch in Osteuropa

Die Bemühungen um neue Lehrkräfte gehen das ganze Schuljahr über weiter, unter anderem mit Werbung für den Lehrerberuf auch durch Besuche an Schulen und Schulpraktika für Oberstufenschüler und dem aktiven Zugehen auf pensionierte Lehrkräfte und in Teilzeit arbeitende Lehrer ohne Betreuungspflichten. Der neue Bildungsdirektor Heiko Richter sah die Talsohle noch nicht erreicht, man steuere mit aller Kraft entgegen. Unter anderem schaue man sich auch an deutschsprachigen Schulen in Osteuropa nach wechselwilligen Lehrern um.