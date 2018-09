Vorarlberg: Beim Story Festival dreht sich alles um Geschichten

Ein Literaturfestival der anderen Art, nämlich ohne eine einzige Lesung, ist das erste Hohenemser Story Festival, das von 28. bis 30. September im Jüdischen Viertel der Nibelungenstadt stattfindet.

Im Zentrum des neuen Festivals stehen die Erzählkunst und Gesprächskultur. So wird etwa der in der Region bekannte Schweizer “Geschichtenkurier” Mark Riklin aus seiner Sammlung an Geschichten über Väter, Liebesanfänge und das kleine Glück das eine oder andere berichten, Bilgeri wird Einblicke in die Entstehungsgeschichte seines Films “Erik & Erika” sowie einige Anekdoten zum Besten geben. Knecht, die kürzlich ihren fünften Roman beendet hat, wird sich mit Jürgen Thaler vom Franz-Michael-Felder-Archiv zum Thema “Filme, Bücher und das Leben” unterhalten.