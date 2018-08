Vorarlberg: Bauarbeiten an 30 Millionen-Euro-Wohnanlage starten

Bis Anfang 2021 entstehen in Lochau zwischen Schanzgraben und Seeschanze 52 Wohnungen. Der rote Klinkerbau zwischen Bodenseeufer und Pfänderhang kostet 30 Millionen Euro.

Wo sich zuvor die BP-Tankstelle an der Bregenzer Straße in Lochau befand, sind derzeit Bagger am Werk. Damit haben die Vorbereitungsarbeiten für das gemeinsame Wohnbauprojekt „Seeblick“ von i+R Wohnbau und Rhomberg Bau auf dem 4.500 Quadratmeter großen Grundstück begonnen. Die Tankstelle wird neu errichtet und künftig von zwei Baukörpern flankiert.