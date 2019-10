Vorarlberg: Bahnhof in Hard wird abgerissen

Bahnsteig wird zum Falkenweg verlegt – lärmintensive Nachtarbeit ab Mitte Oktober.

Zahlreiche Interessierte aus Hard und Lauterach hatten sich eingefunden und erhielten Antworten auf ihre Fragen. „Viele wollten einfach wissen, was da genau gemacht wird. Natürlich waren aber auch der Bau einer neuen Haltestelle in Hard und die Einrichtung der Haltestelle Lauterach-West Thema“, so Thomas Gelbmann, Projektkoordinator der ÖBB. Er wurde u. a. von Projektmanager Josef Gruber unterstützt, als Ombudsfrau der ÖBB steht allen Anrainern Heidi Schuster-Burda zur Seite.

Lärmschutzwände

Ein wichtiges Thema in Lauterach waren auch die Lärmschutzwände. Diese Glaswände – insgesamt beidseitig etwas mehr als zwei Kilometer – werden sowohl in der Schleife nach dem Bahnhof Hard Richtung Lustenau als auch im Bereich von Lauterach-West errichtet. Dafür investieren die ÖBB neun Millionen Euro.

Start in Hard

Erste Maßnahme beim Bahnhof in Hard ist die vorläufige Verlegung des Bahnsteigs südlich der Bahntrasse zum Falkenweg (hinter Krippenbauverein und Rotem Kreuz Hard). Dieser provisorische Bahnsteig wird ab Montag, 28. Oktober, 5 Uhr, bis September 2020 benützt. Ebenso ist seit dem 7. Oktober die Bushaltestelle beim Bahnhof um einige Meter verlegt. Das alte Gleis vor dem Bahnhof ist bereits abtransportiert. Um den Bahnverkehr in diesem Bereich tagsüber möglichst wenig zu stören, müssen Nachtschichten eingelegt werden. Im Bahnhofsbereich Hard müssen zwischen 20 und 5.30 Uhr Spundwände geschlagen und Gleisstopfarbeiten durchgeführt werden. Das gilt vom 29. bis 31. Oktober sowie vom 4. bis zum 6. November.

Bei der Unterführung Mühlestraße/Rotachstraße in Hard sind Nachteinsätze mit Lärmbeeinträchtigung bereits in den Nächten vom 16./17. Oktober und 17./18. Oktober 2019 eingeplant. Am 18. Oktober verursachen Arbeiten tagsüber Lärm. Vom 14. bis 21. Oktober wird in diesem Bereich tagsüber mit Lärmbe­einträchtigung gearbeitet, ab dem 18. November ist an etlichen Tagen im Bereich Falkenweg mit lauter Nachtarbeit zu rechnen.