Vorarlberg: Badeverbot in Hard aufgehoben

Martin Staudinger, Bürgermeister der Marktgemeinde Hard, meldet die Aufhebung des Badeverbotes im Harder Binnenbecken.

Am Donnerstag meldet der Harder Bürgermeister per Instagram, dass das Badeverbot in Hard aufgehoben wurde. Somit ist davon auszugehen, dass die Keimbelastung im Bodensee wieder einen akzeptablen Wert erreicht hat.