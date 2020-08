Vorarlberg: Auto kracht in Schaufenster

Eine Frau krachte mit ihrem Auto in das Schaufenster eines Geschäftes in Lustenau.

Eine Frau krachte am Donnerstag mit ihrem Pkw in die Auslagescheibe eines Geschäftes in Lustenau.

Am Donnerstag gegen 10.10 Uhr wollte eine Frau mit ihrem PKW in der Kaiser-Franz-Josef-Straße in Lustenau vor einem Geschäft vorwärts einparken. Dabei überfuhr sie aus noch unbekannter Ursache den Parkplatz und fuhr geradeaus in eine Auslagenscheibe des Geschäftes.

Durch den Aufprall erlitt die Frau Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Dornbirn transportiert. Durch den Zusammenprall brach die Schaufensterscheibe und Einrichtungsgegenstände sowie das Fahrzeug wurden beschädigt. Im Geschäft befand sich zum Unfallzeitpunkt nur die Verkäuferin, die durch den Vorfall unverletzt blieb.

(VOL.AT)