Vorarlberg: Aus Sexbeziehung wurde Zuhälterei

Teilbedingte Haftstrafe: 39-Jähriger überredete in ihn verliebte Frau zur Prostitution. Und er drohte ihr damit, sie auffliegen zu lassen.

Der gebürtige Steirer hat die in ihn verliebte Dornbirner dazu überredet, für ihn monatelang als Prostituierte zu arbeiten. Und er hat nach den gerichtlichen Feststellungen nach dem Ende der Zusammenarbeit im horizontalen Gewerbe zwei Mal versucht, sie zum Sex mit ihm zu zwingen.

Dafür wurde der unbescholtene und geständige Angeklagte gestern am Landesgericht Feldkirch zu einer teilbedingten Haftstrafe von 20 Monaten verurteilt. Davon beträgt der unbedingte, zu verbüßende Teil fünf Monate Gefängnis. Das Urteil des Schöffensenats unter dem Vorsitz von Richter Martin Mitteregger ist nicht rechtskräftig. Denn der von Robert Mayer verteidigte Angeklagte und Staatsanwalt Johannes Hartmann nahmen drei Tage Bedenkzeit in Anspruch.

Mit Fotos gedroht

Der Schuldspruch erfolgte wegen versuchter geschlechtlicher Nötigung, Zuführens zur Prostitution und Zuhälterei. Der Strafrahmen betrug sechs Monate bis fünf Jahre Gefängnis. Am schwersten wogen von der Strafdrohung her zwei versuchte Nötigungen zum Sex. Demnach hat der 39-Jährige mit den Drohungen erreichen wollen, dass die Unterländerin noch einmal mit ihm schläft. Er hat zu ihr gesagt, sonst werde er Selbstanzeige zur Prostitution erstatten und dabei auch sie belasten. Und er hat ihr damit gedroht, andernfalls Fotos von ihr in Unterwäsche ihrer Familie zukommen zu lassen.