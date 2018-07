Vorarlberg: Auffahrunfall mit Fahrerflucht in Dornbirn

Am Donnerstagmittag ereignete sich auf der L 190 (Arlbergstraße) in Dornbirn Hatlerdorf ein Auffahrunfall. Der Unfallverursacher beging Fahrerflucht.

Um 14:20 Uhr fuhr der unbekannte Lenker eines dunkelfarbigen Klein-Pkw dem vor ihm fahrenden Pkw (VW Touareg, schwarz) auf, wodurch dieser im Heckbereich erheblich beschädigt wurde. Der Unfallverursacher, welcher in seinem Pkw noch zwei weitere Personen mitführte, setzte in Folge seine Fahrt ohne anzuhalten fort und bog bei der Hatlerkreuzung links ab. Der unbekannte Lenker bzw. Zeugen werden ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Dornbirn (Tel. +43 (0) 59 133 8140) in Verbindung zu setzen.