Vorarlberg: Auffahrunfall in Hard

In Hard ist es am Dienstagmittag zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen gekommen.

An der Kreuzung Industriestraße in Hard am Dienstagmittag an der Ampel ein Auffahrunfall passiert. Ein Pkw-Lenker konnte nicht mehr bremsen, weil er mit einem Schnürsenkel fest hing. Deshalb versuchte er mit der Handbremse das Fahrzeug zum Stehen zu bringen. Der Pkw kam jedoch nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand.