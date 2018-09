Vorarlberg: Auf Gepäckträger mitgefahren - Radfahrer verklagt

Eine 14-Jährige, die auf dem Gepäckträger eines Fahrrades mitfuhr, wurde bei einer Kollision mit einem Auto schwer verletzt. Jetzt verklagt sie den Radfahrer, der den Vorrang des Autos missachtete.

Die 14-Jährige ist auf dem Gepäckträger eines Fahrrads mitgefahren, das von einem mit ihr befreundeten 14-Jährigen gelenkt wurde. Der Radfahrer missachtete am 5. Juni 2017 gegen 1 Uhr in einer Hofsteiggemeinde ein Stoppschild und fuhr, ohne anzuhalten, in eine bevorrangte Straße ein.